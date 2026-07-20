https://news.day.az/hitech/1849017.html Выпущена "повязка", которая помогает слепым ориентироваться - ВИДЕО Эстонская компания 7Sense выпустила "повязку" на голову, которая помогает слепым ориентироваться в пространстве Как передает Day.Az, lевайс непрерывно сканирует окружение 3D-сенсорами и подсказывает местоположение объектов тактильными сигналами.
Выпущена "повязка", которая помогает слепым ориентироваться - ВИДЕО
Эстонская компания 7Sense выпустила "повязку" на голову, которая помогает слепым ориентироваться в пространстве
Как передает Day.Az, lевайс непрерывно сканирует окружение 3D-сенсорами и подсказывает местоположение объектов тактильными сигналами.
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