Трамп пригрозил Ирану жестким ответом за гибель американских военных

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Ирана, заявив, что за гибель каждого американского военнослужащего Тегеран заплатит "во много раз большую цену".

Как сообщает Day.Az, об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

"Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он заплатит за это убийство многократно!" - заявил Трамп.

По его словам, соответствующее распоряжение уже доведено до руководства американского военного ведомства.

"Эта директива уже передана министру войны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и каждому руководителю в вооруженных силах", - подчеркнул президент США.