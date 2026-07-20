Трамп пригрозил Ирану жестким ответом за гибель американских военных
Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Ирана, заявив, что за гибель каждого американского военнослужащего Тегеран заплатит "во много раз большую цену".
Как сообщает Day.Az, об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.
"Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он заплатит за это убийство многократно!" - заявил Трамп.
По его словам, соответствующее распоряжение уже доведено до руководства американского военного ведомства.
"Эта директива уже передана министру войны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и каждому руководителю в вооруженных силах", - подчеркнул президент США.
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