https://news.day.az/society/1849018.html В Баку мужчина напал на женщину - ВИДЕО В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлено насилие в отношении женщины в зоомагазине. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, дочь пострадавшей опубликовала видео инцидента и заявила, что нападавший угрожал убить ее мать ножом. "Он угрожал зарезать мою маму, а затем начал избивать ее.
В Баку мужчина напал на женщину - ВИДЕО
В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлено насилие в отношении женщины в зоомагазине.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, дочь пострадавшей опубликовала видео инцидента и заявила, что нападавший угрожал убить ее мать ножом.
"Он угрожал зарезать мою маму, а затем начал избивать ее. Несколько раз ударил ее по лицу и в область левого ребра. Сейчас мама испытывает сильные боли", - рассказала она.
По имеющейся информации, личность мужчины, совершившего нападение на женщину в Баку, была установлена сотрудниками полиции.
В результате проведенных мероприятий задержан Замиг Халилов, 1982 года рождения.
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