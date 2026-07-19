В Баку мужчина напал на женщину - ВИДЕО

В социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлено насилие в отношении женщины в зоомагазине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, дочь пострадавшей опубликовала видео инцидента и заявила, что нападавший угрожал убить ее мать ножом.

"Он угрожал зарезать мою маму, а затем начал избивать ее. Несколько раз ударил ее по лицу и в область левого ребра. Сейчас мама испытывает сильные боли", - рассказала она.

По имеющейся информации, личность мужчины, совершившего нападение на женщину в Баку, была установлена сотрудниками полиции.

В результате проведенных мероприятий задержан Замиг Халилов, 1982 года рождения.