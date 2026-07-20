В Азербайджане утвержден План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы"
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1. Утвердить "План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы" (далее - План мероприятий).
2. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:
2.1. координировать выполнение мер, предусмотренных в Плане мероприятий;
2.2. раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе реализации мер, предусмотренных в Плане мероприятий.
3. Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных в Плане мероприятий, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".
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