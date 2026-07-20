В Азербайджане утвержден План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы"

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить "План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы" (далее - План мероприятий).

2. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

2.1. координировать выполнение мер, предусмотренных в Плане мероприятий;

2.2. раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе реализации мер, предусмотренных в Плане мероприятий.

3. Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных в Плане мероприятий, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".