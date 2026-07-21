Гороскоп на 21 июля - Что пророчат звезды?

Сегодняшний гороскоп, в отличие от предыдущего дня, - обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Звезды наделяют такими качествами, как рассудительность, умение просчитывать ситуацию, договариваться с партнерами и находить компромисс, а также, в случае необходимости, принимать решительные меры. День сегодня прекрасно подходит для ведения бизнеса, любых самостоятельных проектов и шагов, а также для деловых и личных переговоров. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру"! День склоняет его к умеренности во всем - в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Овен сегодня будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Овен сегодня начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Телец

Сегодня ситуация может потребовать от Тельца поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Телец и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Тельца желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви сегодня забота Тельца может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет Близнецов уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Близнецам сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки - чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Рака сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Рак получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Рак не мог решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Лев

Сегодня день наделяет Льва немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Льву сегодня уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Дева

Сегодня день обещает порадовать Деву приятными сюрпризами. Во всем, за что бы она ни взялась, удача обещает быть на ее стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует ее хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Деве сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Весы

Сегодня в Весах проснутся лидерские задатки! День наделяет их способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Весам без особого труда: окружающие охотно поддержат их во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Весам смело брать инициативу в свои руки, ведь если не они, то кто же?

Скорпион

Сегодня Скорпиону необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Скорпионом в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Скорпион своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь - людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Стрелец сегодня будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Стрельцу с огромным с трудом.

Козерог

Сегодня гороскоп предвещает Козерогу неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Козерога будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Козерога сегодня будет трудно.

Водолей

Сегодня общение и информация необходимы Водолею как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Водолей со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Водолея сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Рыбы

Сегодня гороскоп склоняет Рыб манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под их дудку. Причем Рыбы будут убеждены, что проделывают это не ради личной выгоды, а ради общих целей - к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Рыбы сегодня могут использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги - все это поможет им добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.