https://news.day.az/world/1849252.html Тбилиси затопило после сильных дождей - ВИДЕО Сильные ливни, обрушившиеся на Тбилиси, привели к масштабным подтоплениям в различных районах города. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, под водой оказались многие улицы грузинской столицы, что существенно затруднило движение транспорта. Кроме того, вода проникла в жилые дома.
Тбилиси затопило после сильных дождей - ВИДЕО
Сильные ливни, обрушившиеся на Тбилиси, привели к масштабным подтоплениям в различных районах города.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, под водой оказались многие улицы грузинской столицы, что существенно затруднило движение транспорта. Кроме того, вода проникла в жилые дома.
Также затоплена одна из железнодорожных станций города, что повлияло на ее работу.
Информация о пострадавших и размере ущерба на данный момент не приводится. Местные службы продолжают устранять последствия непогоды.
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