Тбилиси затопило после сильных дождей - ВИДЕО

Сильные ливни, обрушившиеся на Тбилиси, привели к масштабным подтоплениям в различных районах города.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, под водой оказались многие улицы грузинской столицы, что существенно затруднило движение транспорта. Кроме того, вода проникла в жилые дома.

Также затоплена одна из железнодорожных станций города, что повлияло на ее работу.

Информация о пострадавших и размере ущерба на данный момент не приводится. Местные службы продолжают устранять последствия непогоды.