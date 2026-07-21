Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,41 доллара США, или 2,63 процента, и составила 93,91 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,42 доллара США, или 2,76 процента, и составила 89,99 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 2,24 доллара США, или 4,16 процента, по сравнению с предыдущим показателем и составила 56,14 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,36 доллара США, или 2,78 процента, по сравнению с предыдущим показателем и составила 87,01 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.