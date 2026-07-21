AZAL пополнила свой флот четвертым самолетом с начала года - ФОТО

Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, пополнила свой флот очередным самолётом Airbus A320neo.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines, это уже четвёртое воздушное судно, поступившее в парк авиакомпании в 2026 году. С вводом нового самолёта общее количество воздушных судов, эксплуатируемых в парке Azerbaijan Airlines, достигло 30.

Ввод в эксплуатацию Airbus A320neo стал очередным этапом программы Azerbaijan Airlines по обновлению флота за счёт воздушных судов нового поколения. Такой подход способствует повышению операционной гибкости авиакомпании, более эффективному удовлетворению растущего пассажирского спроса и дальнейшему развитию маршрутной сети.

Самолёт оснащён салоном Airspace, увеличенными багажными полками, высокоскоростным Wi-Fi, индивидуальными мониторами в бизнес-классе и двигателями нового поколения. Это обеспечивает пассажирам более высокий уровень комфорта, а также позволяет снизить расход топлива и объём выбросов углерода.

В первом полугодии текущего года Azerbaijan Airlines пополнила свой флот двумя самолётами Airbus A320neo и одним Airbus A321neo. До конца 2026 года национальный авиаперевозчик Азербайджана планирует принять рекордное количество новых воздушных судов. В рамках этой программы авиакомпания поэтапно вводит в эксплуатацию самолёты нового поколения Airbus и ставит целью увеличить парк до 50 воздушных судов к 2032 году.

Презентационный видеоролик о самолёте доступен по ссылке ниже:

https://youtu.be/n70XGcJJhxg

Пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines