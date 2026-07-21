Азербайджанское издание Fakt Yoxla опубликовало большое расследование, посвященное депутату Бундестага Германии Франку Швабе, который на протяжении многих лет остается одним из наиболее последовательных критиков Азербайджана в европейских структурах. Авторы материала утверждают, что публичный образ немецкого политика существенно расходится с фактами его биографии, а также обращают внимание на его прошлые заявления и действия, связанные с Россией.

Как сообщает Day.Az, расследование начинается с публикации немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung от 26 мая 2013 года, автором которой является известный журналист и эксперт по России Маркус Вене (Markus Wehner). В своей статье под названием "Пятно в биографии: ведущие немецкие политики скрывают, что не окончили университет" он рассказывал о ряде известных государственных деятелей Германии, которые предпочли не афишировать отсутствие высшего образования.

Среди них оказался и Франк Швабе.

Как отмечает Fakt Yoxla, на официальном сайте Бундестага указано, что Швабе сначала изучал экономику в Университете Оснабрюка, а затем ландшафтное управление, историю, политологию и социологию в Университете Эссена. Формально эта информация соответствует действительности, однако, по мнению авторов расследования, представляет собой пример манипуляции, поскольку создает впечатление завершенного высшего образования.

Со ссылкой на интервью самого Швабе Маркусу Вене утверждается, что немецкий политик так и не получил диплом: четырехлетнюю программу обучения он не смог завершить более чем за десять лет, после чего был отчислен из университета.

В расследовании приводятся и слова самого депутата, который признал, что запись "без диплома" была бы более честной, однако добавил, что каждый человек вправе самостоятельно решать, какие факты своей биографии подчеркивать в резюме.

Авторы также напоминают, что в статье Frankfurter Allgemeine Zeitung говорилось о постоянных изменениях информации о незавершенном образовании Швабе в немецкой версии Wikipedia. Более того, сам депутат признавал, что сотрудники его офиса неоднократно редактировали или удаляли эти сведения. Несмотря на это, информация о том, что он не окончил университет, по-прежнему присутствует в немецкой версии энциклопедии.

Отдельная часть расследования посвящена связям и позиции Франка Швабе по России.

Авторы обращают внимание на его политическую биографию и членство в Социал-демократической партии Германии (SPD), к которой он присоединился в 1991 году. При этом приводятся слова самого Швабе о том, что его дед также состоял в SPD, а выдвижение в Бундестаг стало для него неожиданностью, поскольку тогдашние лидеры партии Франц Мюнтеферинг и федеральный канцлер Герхард Шрёдер не обсуждали с ним свои планы заранее.

В расследовании отдельно упоминается, что Маркус Вене является соавтором книги "Московская связь", посвященной бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, которого считают одним из наиболее близких к Кремлю немецких политиков.

По данным Fakt Yoxla, еще в 2008 году Швабе установил контакты с российскими неправительственными организациями во время климатической конференции в польской Познани. Авторы ссылаются на публикацию, ранее размещенную на личном сайте депутата, но впоследствии удаленную. В ней говорилось о встречах с представителями российских НПО и необходимости расширять политический диалог с Россией. В расследовании отмечается, что невозможно достоверно установить, кого именно представляли собеседники Швабе, однако его дальнейшая политическая деятельность, по мнению авторов, вызывает дополнительные вопросы.

Особое внимание уделяется крымским событиям 2014 года. Fakt Yoxla напоминает, что в интервью официальному изданию Бундестага Франк Швабе выступил против полной изоляции России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Он заявлял, что необходимо сохранять диалог с российскими парламентариями. Кроме того, депутат критиковал расширение НАТО на восток и подчеркивал необходимость дипломатического урегулирования отношений с Москвой.

Авторы расследования утверждают, что подобные заявления больше напоминали позицию российских дипломатов, чем представителей западных демократий.

В материале также напоминается, что в июне 2019 года Франк Швабе проголосовал за восстановление права голоса российской делегации в ПАСЕ. Спустя несколько месяцев он встретился с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, а позднее в интервью Deutsche Welle защищал решение о возобновлении диалога с Москвой, заявляя, что после пятилетнего перерыва это было правильным шагом.

Кроме того, авторы расследования обращают внимание на статью Швабе, опубликованную в мае 2019 года в журнале Internationale Politik und Gesellschaft (IPG), где он выступал против исключения России из Совета Европы, утверждая, что подобное решение не принесет пользы никому.

Еще одним предметом критики стало отношение депутата к российской государственной компании Gazprom.

Fakt Yoxla указывает, что Франк Швабе, являясь многолетним болельщиком и официальным членом футбольного клуба Schalke 04, никогда публично не выступал против многолетнего спонсорства клуба российским газовым гигантом. Контракт между Gazprom и Schalke 04 действовал с 2007 по 2022 год.

При этом авторы расследования подчеркивают, что именно Швабе был одним из наиболее активных противников проведения климатической конференции COP29 в Азербайджане, неоднократно критикуя страну за статус нефтегазового государства.

По утверждению Fakt Yoxla, все публикации, в которых имя Швабе каким-либо образом связывалось с Gazprom, впоследствии были удалены или скрыты. Авторы считают, что это напоминает ситуацию с информацией о его незавершенном высшем образовании.

В расследовании также проводится параллель с политическим наставником Швабе - бывшим канцлером Герхардом Шрёдером, который после ухода из политики занимал высокие посты в российских энергетических компаниях Gazprom и Роснефть.

Авторы материала обращают внимание и на публикацию самого Швабе в Instagram от 28 февраля 2022 года, когда после начала полномасштабной войны России против Украины футбольный клуб Schalke 04 расторг спонсорское соглашение с Gazprom. Тогда немецкий депутат приветствовал решение клуба и одновременно подверг критике бывшего канцлера Шрёдера за отказ столь же решительно дистанцироваться от России.

По мнению Fakt Yoxla, подобная позиция вызывает вопросы, поскольку на протяжении предыдущих пятнадцати лет Швабе публично не выражал несогласия с сотрудничеством клуба с российской государственной компанией.

Подводя итог, авторы расследования утверждают, что между публичным образом Франка Швабе как последовательного защитника прав человека и его биографией, политическими заявлениями и прежней позицией по России существуют серьезные противоречия, которые позволяют говорить о двойных стандартах в его деятельности.