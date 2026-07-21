Какая погода ожидается в Азербайджане 22 июля? - ПРОГНОЗ

22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 22-25 градусов тепла, днем - 30-34 градуса тепла. Атмосферное давление достигнет 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные локальные дожди, грозы и град. В отдельных горных местностях временами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26 градусов тепла, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 13-18 градусов тепла, днем - 24-29 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az