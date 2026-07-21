https://news.day.az/officialchronicle/1849364.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень
Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Мы желали начала стратегического диалога, и мы этого добились", - сказал глава государства.
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