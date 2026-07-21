Президент Ильхам Алиев: Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень

Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Мы желали начала стратегического диалога, и мы этого добились", - сказал глава государства.