Азербайджан и Германия расширят сотрудничество в сфере «зеленой» энергетики и инноваций
Азербайджан и Германия договорились о расширении сотрудничества в сферах "зеленой" энергетики, цифровой трансформации и инноваций.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Совместной декларации о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, подписанной 21 июля в Берлине.
Отмечается, что стороны изучат возможности совместной деятельности в направлениях цифровой трансформации, промышленной модернизации и развивающихся технологий.
В документе подчеркнуто, что поощрение сотрудничества в сферах науки, технологий, образования и инноваций является одним из основных направлений азербайджано-германского партнерства.
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