Азербайджан и Германия расширят сотрудничество в сфере «зеленой» энергетики и инноваций

Азербайджан и Германия договорились о расширении сотрудничества в сферах "зеленой" энергетики, цифровой трансформации и инноваций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Совместной декларации о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, подписанной 21 июля в Берлине.

Отмечается, что стороны изучат возможности совместной деятельности в направлениях цифровой трансформации, промышленной модернизации и развивающихся технологий.

В документе подчеркнуто, что поощрение сотрудничества в сферах науки, технологий, образования и инноваций является одним из основных направлений азербайджано-германского партнерства.