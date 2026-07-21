https://news.day.az/world/1849443.html Трамп пригрозил хуситам Президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам последствиями морской блокады Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, он озвучил угрозу, отвечая на вопрос о том, опасается ли он блокады со стороны йеменских хуситов в Красном море. "Посмотрим, что будет. Этого пока не произошло. Может произойти, но мы об этом позаботимся.
Трамп пригрозил хуситам
Президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам последствиями морской блокады Саудовской Аравии.
Как передает Day.Az, он озвучил угрозу, отвечая на вопрос о том, опасается ли он блокады со стороны йеменских хуситов в Красном море.
"Посмотрим, что будет. Этого пока не произошло. Может произойти, но мы об этом позаботимся. Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся. Мы уже поступали так с хуситами раньше", - заявил он.
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