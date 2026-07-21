Президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам последствиями морской блокады Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, он озвучил угрозу, отвечая на вопрос о том, опасается ли он блокады со стороны йеменских хуситов в Красном море.

"Посмотрим, что будет. Этого пока не произошло. Может произойти, но мы об этом позаботимся. Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся. Мы уже поступали так с хуситами раньше", - заявил он.