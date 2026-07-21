https://news.day.az/world/1849312.html Японские пенсионеры подсели на складные электромопеды - ВИДЕО Японские пенсионеры подсели на складные электромопеды. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. В сложенном виде они размером с небольшой чемодан, а заряда хватает на 45 км. Представляем вашему вниманию данное видео:
Японские пенсионеры подсели на складные электромопеды - ВИДЕО
Японские пенсионеры подсели на складные электромопеды.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
В сложенном виде они размером с небольшой чемодан, а заряда хватает на 45 км.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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