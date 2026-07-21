Трамп заявил, что США нанесут мощный удар по району горы Коланг в Иране

Американские силы "очень скоро" нанесут "очень мощный удар" по району горы Коланг в Иране.

Как передает Day.Az, об этом сказал президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном.

Гора Коланг, известная на Западе как Pickaxe Mountain и расположенная вблизи ядерного комплекса в Натанзе, считается одним из наиболее укрепленных объектов иранской ядерной инфраструктуры.

По сообщениям международных СМИ, в глубине горы ведутся масштабные строительные работы, а объект может использоваться для размещения критически важного оборудования, включая центрифуги.