https://news.day.az/world/1849452.html Трамп заявил, что США нанесут мощный удар по району горы Коланг в Иране Американские силы "очень скоро" нанесут "очень мощный удар" по району горы Коланг в Иране. Как передает Day.Az, об этом сказал президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном.
Трамп заявил, что США нанесут мощный удар по району горы Коланг в Иране
Американские силы "очень скоро" нанесут "очень мощный удар" по району горы Коланг в Иране.
Как передает Day.Az, об этом сказал президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном.
Гора Коланг, известная на Западе как Pickaxe Mountain и расположенная вблизи ядерного комплекса в Натанзе, считается одним из наиболее укрепленных объектов иранской ядерной инфраструктуры.
По сообщениям международных СМИ, в глубине горы ведутся масштабные строительные работы, а объект может использоваться для размещения критически важного оборудования, включая центрифуги.
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