Турция заблокировала соглашение НАТО
Турция отказалась поддержать многолетний план НАТО по модернизации военной сети топливопроводов стоимостью 27 миллиардов евро.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.
По данным издания, Анкара связывает свою поддержку с требованием ускорить финансирование 21 проекта на территории Турции. Речь идет о модернизации и расширении около 10 000 километров топливопроводов, созданных еще во времена холодной войны. Проект должен объединить топливную инфраструктуру западных стран НАТО с более новыми членами альянса в Восточной и Северной Европе.
Как отмечают дипломаты, большая часть средств программы должна быть освоена в первые пять лет. Поэтому требование Анкары может повлиять на распределение финансирования и привести к задержке окончательного решения.
По данным Politico, обсуждение соглашения может быть отложено до сентября.
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