https://news.day.az/politics/1849373.html Мир, безопасность и стабильность необходимы нам и на Южном Кавказе - Канцлер Германии Мир, безопасность и стабильность необходимы нам и на Южном Кавказе. Германия и Европейский Союз полностью заинтересованы в том, чтобы этот геополитически важный регион стабилизировался. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.
Мир, безопасность и стабильность необходимы нам и на Южном Кавказе - Канцлер Германии
Мир, безопасность и стабильность необходимы нам и на Южном Кавказе. Германия и Европейский Союз полностью заинтересованы в том, чтобы этот геополитически важный регион стабилизировался.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.
Поздравив Президента Ильхама Алиева с парафированием мирного договора, Канцлер отметил: "Упомянутый договор был парафирован Азербайджаном и Арменией. Этот исторический договор дает новый шанс окончательно преодолеть затяжной конфликт".
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