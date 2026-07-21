https://news.day.az/officialchronicle/1849350.html В Берлине подписаны азербайджано-германские документы - ФОТО - ВИДЕО 21 июля в Берлине состоялась церемония подписания германо-азербайджанских документов.
В Берлине подписаны азербайджано-германские документы - ФОТО - ВИДЕО
21 июля в Берлине состоялась церемония подписания германо-азербайджанских документов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц подписали "Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия".
На мероприятии также была подписана Совместная декларация о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета.
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