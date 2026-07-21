https://news.day.az/world/1849321.html В США научились снимать торнадо изнутри с помощью дронов - ВИДЕО Американские ученые испытали усиленные дроны, способные проникать внутрь торнадо и выдерживать ветер скоростью свыше 350 километров в час. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Аппараты снимают происходящее внутри воронки и собирают данные о скорости ветра, давлении, температуре и влажности.
В США научились снимать торнадо изнутри с помощью дронов - ВИДЕО
Американские ученые испытали усиленные дроны, способные проникать внутрь торнадо и выдерживать ветер скоростью свыше 350 километров в час.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Аппараты снимают происходящее внутри воронки и собирают данные о скорости ветра, давлении, температуре и влажности. Разработка поможет лучше изучить торнадо и повысить точность систем раннего предупреждения.
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