https://news.day.az/officialchronicle/1849384.html Президент Ильхам Алиев: Основную часть экспорта Азербайджана в Германию составляет сырая нефть В прошлом году товарооборот с Германией составил приблизительно 1,5 млрд долларов. Основная часть нашего экспорта приходится на сырую нефть. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Президент Ильхам Алиев: Основную часть экспорта Азербайджана в Германию составляет сырая нефть
В прошлом году товарооборот с Германией составил приблизительно 1,5 млрд долларов. Основная часть нашего экспорта приходится на сырую нефть.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR. То есть здесь никаких проблем нет", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре