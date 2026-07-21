ЛЧ: "Сабах" обыграл "КуПС" в первом матче второго квалификационного раунда - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

"Сабах" с минимальным преимуществом обыграл финский "КуПС" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча на "Банк Республика Арене" завершилась победой бакинского клуба со счетом 1:0.

Подопечные Вальдаса Дамбраускаса могли открыть счет уже на 32-й минуте, когда Велько Симич отправил мяч в сетку, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено.

Незадолго до перерыва черногорский полузащитник все же добился своего, отличившись на первой компенсированной к первому тайму минуте. Во втором тайме счет не изменился.

Таким образом, "Сабах" одержал победу со счетом 1:0 и отправится на ответную встречу в Финляндию с минимальным преимуществом.

Ответный матч состоится через неделю.

20:50

"Сабах" выходит вперед в матче с "КуПС".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 45+1-й минуте счет открыл Велько Симич.

20:18

Стартовал матч второго квалификационного раунда ЛЧ, в котором встречаются "Сабах" и "КуПС".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит на "Банк Республика Арене".

"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.

"КуПС": Йоханнес Крайдль, Браима Магасса, Касим Нуху, Аксели Пуукко, Клинтон Атви, Валентин Гаск, Петтери Пеннанен (к), Густав Энгвалль, Томми Юро, Боб Арма, Петр Пажишек.

Главный тренер: Мийка Нуутинен.