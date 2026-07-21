Хакерская атака совершена на сайт французской оппозиционной партии

Хакеры атаковали сайт французской правой оппозиционной партии "Национальное объединение".

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV, со ссылкой на представителей партии.

В частности, рано утром неизвестные поменяли дизайн некоторых страниц сайта "Нацобъединения".

Помимо изменения цветов некоторых баннеров, хакеры заменили фотографию лидера парламентской фракции партии и кандидата в президенты Марин Ле Пен, добавив вместо нее изображение кота с флагами Марокко и Алжира.

В настоящее время все последствия вмешательства в работу сайта устранены. Кроме того, хакеры смогли извлечь персональные данные нескольких членов партии, утверждают источники телеканала. Партия настаивает на том, что утечки носят ограниченный характер и затронули учетную запись только одного политика, участвовавшего в последних муниципальных выборах.

Кроме того, был атакован личный X-аккаунт Ле Пен. На ее странице была опубликована реклама криптовалюты, однако это объявление пропало через несколько минут.