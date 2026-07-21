https://news.day.az/officialchronicle/1849282.html Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии с национальным праздником Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бельгии Филиппу. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше Величество, От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Бельгия.
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии с национальным праздником
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бельгии Филиппу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше Величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Бельгия.
В этот знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю бельгийскому народу постоянного благополучия и процветания".
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