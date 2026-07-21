Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бельгии Филиппу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше Величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Бельгия.

В этот знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю бельгийскому народу постоянного благополучия и процветания".