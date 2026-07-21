В Южной Корее произошла утечка данных почти всех дипломатов страны

В результате взлома системы онлайн-обучения Корейской национальной дипломатической академии могли быть похищены персональные данные практически всех сотрудников МИД Южной Кореи. Об этом сообщает агентство "Ёнхап" со ссылкой на представителя ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, на сервере хранилось около 10 тысяч записей. Утечка могла затронуть не только действующих и бывших сотрудников МИД, но и работников других ведомств, направленных в зарубежные представительства, включая сотрудников разведки и безопасности.

Злоумышленник получил контроль над сервером в апреле-мае прошлого года и сохранял доступ до февраля этого года. В системе хранились имена, идентификаторы, адреса электронной почты, зашифрованные пароли, а также сведения о должностях, но чувствительных данных - номеров документов, телефонов и домашних адресов - не было.

Власти рассматривают все версии, включая возможную причастность иностранных хакерских группировок. Злоумышленники использовали неизвестную ранее уязвимость нулевого дня, что затруднило обнаружение атаки. Работа системы приостановлена, МИД уведомил пострадавших сотрудников.