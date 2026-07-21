https://news.day.az/hitech/1849243.html В США представили автономный ударный вертолет будущего - ВИДЕО Американская компания Anduril Industries представила автономный ударный вертолет Thunder, назвав его одним из ключевых элементов будущего роботизированного поля боя. Day.Az представляет читателям кары этого летательного аппарата: 

В США представили автономный ударный вертолет будущего - ВИДЕО

Наука и технологии, 21 июля 2026 08:13 (UTC +04:00) 755
В США представили автономный ударный вертолет будущего

Американская компания Anduril Industries представила автономный ударный вертолет Thunder, назвав его одним из ключевых элементов будущего роботизированного поля боя.

Day.Az представляет читателям кары этого летательного аппарата: 

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