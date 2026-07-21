https://news.day.az/hitech/1849243.html В США представили автономный ударный вертолет будущего - ВИДЕО Американская компания Anduril Industries представила автономный ударный вертолет Thunder, назвав его одним из ключевых элементов будущего роботизированного поля боя. Day.Az представляет читателям кары этого летательного аппарата:
В США представили автономный ударный вертолет будущего - ВИДЕО
Американская компания Anduril Industries представила автономный ударный вертолет Thunder, назвав его одним из ключевых элементов будущего роботизированного поля боя.
Day.Az представляет читателям кары этого летательного аппарата:
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