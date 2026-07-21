В Техасе самолет упал на крышу жилого дома - ВИДЕО

В Техасе легкомоторный самолёт упал на крышу жилого дома.

Как передает Day.Az, самолет Piper J3C-65 пытался приземлиться на частную взлётно-посадочную полосу в жилом комплексе, но врезался в крышу одного из домов.

Пилота с легкими травмами доставили в больницу.

Хозяева дома находились в постели и услышали громкий удар во время падения самолета, никто из них не пострадал.