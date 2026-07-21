https://news.day.az/world/1849264.html В Техасе самолет упал на крышу жилого дома - ВИДЕО В Техасе легкомоторный самолёт упал на крышу жилого дома. Как передает Day.Az, самолет Piper J3C-65 пытался приземлиться на частную взлётно-посадочную полосу в жилом комплексе, но врезался в крышу одного из домов. Пилота с легкими травмами доставили в больницу.
В Техасе самолет упал на крышу жилого дома - ВИДЕО
В Техасе легкомоторный самолёт упал на крышу жилого дома.
Как передает Day.Az, самолет Piper J3C-65 пытался приземлиться на частную взлётно-посадочную полосу в жилом комплексе, но врезался в крышу одного из домов.
Пилота с легкими травмами доставили в больницу.
Хозяева дома находились в постели и услышали громкий удар во время падения самолета, никто из них не пострадал.
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