https://news.day.az/officialchronicle/1849281.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Германии в формате «один на один» - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в резиденцию Villa Borsig в Берлине для встречи с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Германии в формате «один на один» - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в резиденцию Villa Borsig в Берлине для встречи с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретил главу нашего государства.
Президент Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге.
Затем состоялась встреча президентов Азербайджана и Германии в формате "один на один".
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