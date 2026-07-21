https://news.day.az/unusual/1849155.html Завораживающее северное сияние озарило небо над Аляской - ВИДЕО Жители и гости Аляски стали свидетелями одного из самых впечатляющих природных явлений - яркого полярного сияния, которое озарило ночное небо над северным штатом США. Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры:
Завораживающее северное сияние озарило небо над Аляской - ВИДЕО
Жители и гости Аляски стали свидетелями одного из самых впечатляющих природных явлений - яркого полярного сияния, которое озарило ночное небо над северным штатом США.
Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры:
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