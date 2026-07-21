https://news.day.az/economy/1849247.html Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Россию - ЦИФРЫ В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал в Россию 54,219 млн кВт·ч электроэнергии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, доходы от экспорта такого объема электроэнергии составили 2,522 млн долларов США.

Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Россию - ЦИФРЫ

Экономика, 21 июля 2026 07:01 (UTC +04:00) 910
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Россию

В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал в Россию 54,219 млн кВт·ч электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, доходы от экспорта такого объема электроэнергии составили 2,522 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспорт электроэнергии в Россию увеличился на 1,189 млн кВт·ч, или на 2,2%, а в стоимостном выражении - на 115 тыс. долларов, или на 4,8%.

В то же время за первые пять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал из России 30,033 млн кВт·ч электроэнергии на сумму 1,192 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импорта выросла на 40 тыс. долларов, или на 3,5%, тогда как объем поставок сократился на 4,496 млн кВт·ч, или на 13%.

В целом в январе-мае 2026 года Азербайджан экспортировал в три страны - Россию, Грузию и Исламскую Республику Иран - 232,993 млн кВт·ч электроэнергии на общую сумму 12,513 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии сократился в стоимостном выражении на 24,8 млн долларов, или в три раза, а по объему - на 425,1 млн кВт·ч, или в 2,8 раза.

Кроме того, за первые пять месяцев текущего года Азербайджан импортировал из указанных стран 71,059 млн кВт·ч электроэнергии на сумму 3,401 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импорта увеличилась на 1,4 млн долларов, или в 1,7 раза, а объем - на 15,9 млн кВт·ч, или на 28,9%.

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