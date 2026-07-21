https://news.day.az/officialchronicle/1849301.html Азербайджан и Германия подпишут совместное заявление о стратегической повестке сотрудничества В настоящее время проходит встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в формате "один на один". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, после переговоров "один на один" состоится встреча Президентов в расширенном составе с участием делегаций.
Азербайджан и Германия подпишут совместное заявление о стратегической повестке сотрудничества
В Берлине состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в формате "один на один".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, после переговоров "один на один" состоится встреча Президентов в расширенном составе с участием делегаций.
Кроме того, в ходе встречи с канцлером Германии планируется подписание Совместного заявления о Стратегической повестке двустороннего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия.
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