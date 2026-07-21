Фуад Мурадов рассказал мексиканскому изданию о деятельности Госкомитета по работе с диаспорой

В авторитетном мексиканском журнале "Mundo Internacional" освещена государственная политика Азербайджана в сфере диаспоры. В издании опубликовано интервью председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуада Мурадова главному редактору журнала Кармен Михаласку.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В интервью была затронута тема широкомасштабных созидательных работ, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Отмечено, что Азербайджан является главным гарантом устойчивого мира, стабильности и безопасности в регионе.

Председатель комитета рассказал о работе, проводимой в направлении сохранения национально-культурной идентичности азербайджанцев, проживающих за рубежом, их консолидации вокруг единой диаспорской платформы и доведения азербайджанских реалий до международной общественности. Он обратил внимание на результаты, достигнутые азербайджанскими диаспорскими организациями, действующими в более чем 70 странах мира, а также отметил, что деятельность Координационных советов, Домов Азербайджана и воскресных азербайджанских школ играет важную роль в процессе диаспорского строительства.

Наряду с этим, председатель комитета подробно рассказал о целях визита в Мексику, подчеркнул значимость проведенных встреч и поделился мнениями о перспективных направлениях развития азербайджано-мексиканских отношений. Он акцентировал внимание на важности Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и Институтом по делам мексиканцев, проживающих за рубежом, действующим при Министерстве иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов, и заявил, что данный документ будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений в сфере диаспоры и формированию новых возможностей для сотрудничества.

Отметим, что журнал "Mundo Internacional" имеет широкую читательскую аудиторию не только среди мексиканской общественности, но и среди государственных чиновников, членов парламента, академических кругов и представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в стране.

Ознакомиться с интервью можно по следующей ссылке: https://www.mundointernacional.com.mx/entrevista-con-sr-fuad-muradov/