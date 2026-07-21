https://news.day.az/society/1849261.html Важная новость для пенсионеров 22 июля Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана полностью завершит выплату пенсий по всей стране. Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
Важная новость для пенсионеров
22 июля Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана полностью завершит выплату пенсий по всей стране.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
Отмечается, что в этот же день будут перечислены пенсии и гражданам, имеющим право на получение пенсии на льготных условиях.
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