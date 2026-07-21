Важная новость для пенсионеров

22 июля Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана полностью завершит выплату пенсий по всей стране.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Отмечается, что в этот же день будут перечислены пенсии и гражданам, имеющим право на получение пенсии на льготных условиях.