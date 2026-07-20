В Баку наградили театральных деятелей в честь Дня национальной прессы - ФОТО
В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 151-й годовщине национальной печати, организованное министерством культуры Азербайджана, СТДА и Общественным объединением "Поддержка развития искусства", передает Day.Az.
В мероприятии приняли участие деятели культуры, специалисты, работающие в театрах страны и внесшие вклад в популяризацию театрального искусства, а также представители СМИ.
С приветственными речами выступили председатель СТДА, народный артист Гаджи Исмайлов, заместители председателя - народный артист Ильхам Намиг Кямал и заслуженный артист Азад Шукюров. Они рассказали о богатой и славной истории азербайджанской национальной печати, ее развитии на современном этапе и поздравили участников с профессиональным праздником.
В рамках церемонии специалисты театральной сферы, внесшие значительный вклад в пропаганду театрального искусства, были удостоены диплома "İttifaqın dostu", Почетной грамоты и медали "Teatr fədaisi".
Для гостей также был показан видеоролик, посвященный истории и современному развитию национальной прессы Азербайджана, а молодые исполнители представили музыкальную программу.
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