https://news.day.az/world/1849049.html В Аргентине пёс стал пчеловодом - ВИДЕО В аргентинской провинции прославился пес по кличке Suavecito - теперь он ходит на пасеку вместе со своими хозяевами-пчеловодами в собственном мини-костюме. Как передает Day.Az, семья занимается производством мёда уже несколько поколений, а питомец так привязался к людям, что каждый раз рвался сопровождать их к ульям.

В Аргентине пёс стал пчеловодом - ВИДЕО

В мире, 20 июля 2026 05:28 (UTC +04:00) 790
В Аргентине пёс стал пчеловодом

В аргентинской провинции прославился пес по кличке Suavecito - теперь он ходит на пасеку вместе со своими хозяевами-пчеловодами в собственном мини-костюме.

Как передает Day.Az, семья занимается производством мёда уже несколько поколений, а питомец так привязался к людям, что каждый раз рвался сопровождать их к ульям.

Однажды прогулка закончилась неприятно, пса ужалили пчелы.

После этого хозяева решили не запрещать ему "работать", а просто обезопасить.

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В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 1 168
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