https://news.day.az/world/1849049.html В Аргентине пёс стал пчеловодом - ВИДЕО В аргентинской провинции прославился пес по кличке Suavecito - теперь он ходит на пасеку вместе со своими хозяевами-пчеловодами в собственном мини-костюме. Как передает Day.Az, семья занимается производством мёда уже несколько поколений, а питомец так привязался к людям, что каждый раз рвался сопровождать их к ульям.
В Аргентине пёс стал пчеловодом - ВИДЕО
В аргентинской провинции прославился пес по кличке Suavecito - теперь он ходит на пасеку вместе со своими хозяевами-пчеловодами в собственном мини-костюме.
Как передает Day.Az, семья занимается производством мёда уже несколько поколений, а питомец так привязался к людям, что каждый раз рвался сопровождать их к ульям.
Однажды прогулка закончилась неприятно, пса ужалили пчелы.
После этого хозяева решили не запрещать ему "работать", а просто обезопасить.
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