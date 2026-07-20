В Аргентине пёс стал пчеловодом - ВИДЕО

В аргентинской провинции прославился пес по кличке Suavecito - теперь он ходит на пасеку вместе со своими хозяевами-пчеловодами в собственном мини-костюме.

Как передает Day.Az, семья занимается производством мёда уже несколько поколений, а питомец так привязался к людям, что каждый раз рвался сопровождать их к ульям.

Однажды прогулка закончилась неприятно, пса ужалили пчелы.

После этого хозяева решили не запрещать ему "работать", а просто обезопасить.