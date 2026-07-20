ФБР раскрыло детали крупнейшей операции по обеспечению безопасности ЧМ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задействовало около 5 тыс. сотрудников для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу.

Как передает Day.Az, об этом сообщил директор ведомства Каш Патель.

По его словам, в операции также были задействованы силы 59 оперативных групп Министерства внутренней безопасности США. Кроме того, ФБР провело около 300 тыс. проверок игроков, тренеров и других аккредитованных участников турнира.

Как отметили в ведомстве, матчи чемпионата мира в США, Канаде и Мексике посетили почти 7 млн болельщиков со всего мира. При этом за весь турнир не было зафиксировано ни одного крупного инцидента, связанного с безопасностью.

Одним из ключевых направлений работы стала борьба с беспилотниками - за время чемпионата было перехвачено более 700 дронов.

Для координации действий ФБР также создало Совместный оперативный центр с участием представителей правоохранительных органов 46 из 48 стран - участниц турнира, что позволило в режиме реального времени обмениваться информацией о потенциальных угрозах.