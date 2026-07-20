https://news.day.az/world/1849239.html ФБР раскрыло детали крупнейшей операции по обеспечению безопасности ЧМ Федеральное бюро расследований (ФБР) США задействовало около 5 тыс. сотрудников для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу. Как передает Day.Az, об этом сообщил директор ведомства Каш Патель. По его словам, в операции также были задействованы силы 59 оперативных групп Министерства внутренней безопасности США.

ФБР раскрыло детали крупнейшей операции по обеспечению безопасности ЧМ

В мире, 20 июля 2026 23:11 (UTC +04:00) 887
ФБР раскрыло детали крупнейшей операции по обеспечению безопасности ЧМ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задействовало около 5 тыс. сотрудников для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу.

Как передает Day.Az, об этом сообщил директор ведомства Каш Патель.

По его словам, в операции также были задействованы силы 59 оперативных групп Министерства внутренней безопасности США. Кроме того, ФБР провело около 300 тыс. проверок игроков, тренеров и других аккредитованных участников турнира.

Как отметили в ведомстве, матчи чемпионата мира в США, Канаде и Мексике посетили почти 7 млн болельщиков со всего мира. При этом за весь турнир не было зафиксировано ни одного крупного инцидента, связанного с безопасностью.

Одним из ключевых направлений работы стала борьба с беспилотниками - за время чемпионата было перехвачено более 700 дронов.

Для координации действий ФБР также создало Совместный оперативный центр с участием представителей правоохранительных органов 46 из 48 стран - участниц турнира, что позволило в режиме реального времени обмениваться информацией о потенциальных угрозах.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ФБР #ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 23:20 (UTC+04), В мире 237
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 23:03 (UTC+04), В мире 316
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО 22:47 (UTC+04), Общество 344
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 22:30 (UTC+04), В мире 454
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 22:17 (UTC+04), В мире 413
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22:00 (UTC+04), Политика 3 382
Сильное землетрясение в Афганистане 21:47 (UTC+04), В мире 417
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 21:33 (UTC+04), В мире 438
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 388
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 21:15 (UTC+04), В мире 476
Эрдоган уволил своего главного советника 20:50 (UTC+04), В мире 3 478
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 20:32 (UTC+04), В мире 502
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 20:18 (UTC+04), В мире 507
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 20:00 (UTC+04), В мире 3 069
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 19:46 (UTC+04), В мире 575
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 19:31 (UTC+04), Спорт 470
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 19:16 (UTC+04), В мире 531
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 19:00 (UTC+04), Спорт 497
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 18:38 (UTC+04), В мире 595
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 18:17 (UTC+04), Это интересно 494
Раскрыты тормозящие Windows настройки 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 515
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 588
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 17:44 (UTC+04), Спорт 5 446
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 17:29 (UTC+04), Спорт 538
Землетрясение в Китае 17:14 (UTC+04), В мире 625
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 17:00 (UTC+04), В мире 598
В США запускают необычные рейсы 16:46 (UTC+04), Туризм 557
Xalidə Gözəl vəfat etdi 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 606
К сведению водителей - Завтра... 16:29 (UTC+04), Общество 730
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 16:14 (UTC+04), Культура 565
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 16:00 (UTC+04), Спорт 515
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 621
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 15:46 (UTC+04), Это интересно 579
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 300
Названа причина появления «мусора» в Windows 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 587
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 665
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 15:13 (UTC+04), Общество 5 565
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 15:05 (UTC+04), В мире 6 665
К сведению отправляющихся на Бали 14:54 (UTC+04), В мире 726
Иран готовит покушения на американских дипломатов 14:41 (UTC+04), В мире 6 583
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 14:33 (UTC+04), Культура 607
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 14:21 (UTC+04), В мире 702
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 14:15 (UTC+04), Спорт 5 709
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 606
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 14:04 (UTC+04), В мире 699
Смертельное ДТП в Товузе 13:46 (UTC+04), Общество 592
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 667
В Италии задержали сотни человек во время протестов 13:32 (UTC+04), В мире 686
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 13:20 (UTC+04), Общество 2 065
Один вид смартфонов станет популярным 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 571
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 13:00 (UTC+04), В мире 700
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - ФОТО 12:46 (UTC+04), Общество 7 615
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 828
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 12:32 (UTC+04), Культура 558
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 12:18 (UTC+04), Общество 615
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 12:09 (UTC+04), В мире 685
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 12:00 (UTC+04), Общество 662
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 11:49 (UTC+04), Спорт 568
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 11:37 (UTC+04), В мире 737
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 128
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 683
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 11:17 (UTC+04), В мире 721
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО 11:06 (UTC+04), Спорт 4 691
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 10:53 (UTC+04), В мире 742
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 10:42 (UTC+04), Культура 1 178
Маск заявил о кровожадности европейцев 10:28 (UTC+04), В мире 742
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 690
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 10:17 (UTC+04), Спорт 573
В Болгарии выбирают президента 10:12 (UTC+04), В мире 693
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 671
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 10:02 (UTC+04), В мире 806
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 725
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 09:50 (UTC+04), Экономика 6 812
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 09:39 (UTC+04), В мире 783
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 09:27 (UTC+04), В мире 6 203
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 09:14 (UTC+04), Спорт 557
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 09:01 (UTC+04), В мире 779
Названы первые признаки проблем с легкими 08:55 (UTC+04), Медицина 608
Названы способы продлить жизнь ноутбука 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 575
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 08:15 (UTC+04), Общество 865
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 08:00 (UTC+04), Экономика 5 901
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 07:07 (UTC+04), Общество 4 173
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 06:28 (UTC+04), Общество 673
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 04:22 (UTC+04), В мире 938
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 03:10 (UTC+04), Общество 676
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 02:20 (UTC+04), Это интересно 890
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 01:40 (UTC+04), Общество 854
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 01:33 (UTC+04), Общество 6 741
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 691
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 00:59 (UTC+04), Спорт 697
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 00:35 (UTC+04), Спорт 8 235
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 183
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 848
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 726
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 075
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 659
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 698
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 673
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 738
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 6 210
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 6 055
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 869
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 118
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 708
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 1 082
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 544
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 26 223
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 894
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 829
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 086
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 4 412
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 1 114
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 788
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 4 093
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 123
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 237
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 1 175
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 719
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 1 075
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 864
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 1 053
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 802
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 750
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 074
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 737
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 162
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 307
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 331
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 1 107
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 715
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 8 768
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 088
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 1 196
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 24 октября 15:29 (UTC+04), В мире 1 260
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 24 октября 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 103
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 24 октября 15:12 (UTC+04), Спорт 794
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 24 октября 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 130
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 24 октября 14:59 (UTC+04), Общество 786
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 24 октября 14:44 (UTC+04), Культура 664
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 24 октября 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 093
В Китае нашли необычное существо без глаз 24 октября 14:29 (UTC+04), Это интересно 751
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 24 октября 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 055
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 24 октября 14:15 (UTC+04), В мире 1 076
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 24 октября 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 076
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 24 октября 14:00 (UTC+04), Политика 7 027
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 24 октября 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 057
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 24 октября 13:39 (UTC+04), Общество 1 322
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 13:30 (UTC+04), Общество 6 502
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 24 октября 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 075
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 24 октября 13:18 (UTC+04), Общество 2 117
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 24 октября 13:12 (UTC+04), Общество 757
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 24 октября 13:00 (UTC+04), Политика 6 350
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 24 октября 12:58 (UTC+04), Общество 927
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 24 октября 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 1 106
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 24 октября 12:48 (UTC+04), В мире 1 113
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 24 октября 12:35 (UTC+04), В мире 1 110
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 24 октября 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 046
Азербайджан превратил свое географическое положение в инструмент международного влияния - колумбийское издание 24 октября 12:22 (UTC+04), Политика 1 393
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 24 октября 12:10 (UTC+04), Политика 1 174
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 12:06 (UTC+04), Общество 717
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 24 октября 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 811
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 24 октября 11:45 (UTC+04), В мире 6 885
В Баку произошла массовая драка 24 октября 11:37 (UTC+04), Общество 1 058
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 24 октября 11:30 (UTC+04), В мире 1 321
Дорожная полиция обратилась к водителям 24 октября 11:16 (UTC+04), Общество 703
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 24 октября 11:05 (UTC+04), Спорт 1 683
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 24 октября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 131
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 24 октября 10:52 (UTC+04), Экономика 1 176
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 24 октября 10:40 (UTC+04), Политика 1 116
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 24 октября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 082
Азербайджанская нефть выросла в цене 24 октября 10:32 (UTC+04), Экономика 1 414
Предупреждение для водителей - 24 октября... 24 октября 10:26 (UTC+04), Общество 790
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 24 октября 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 707
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 24 октября 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 1 068
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 24 октября 10:09 (UTC+04), Общество 696
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 24 октября 10:00 (UTC+04), Политика 7 796
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 24 октября 09:43 (UTC+04), В мире 1 160
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 24 октября 09:36 (UTC+04), Спорт 7 525
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 24 октября 09:33 (UTC+04), Это интересно 770
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 24 октября 09:25 (UTC+04), В мире 7 532
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 24 октября 09:21 (UTC+04), Общество 1 075
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 24 октября 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 085
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 24 октября 09:14 (UTC+04), В мире 1 173
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 24 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 164
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 24 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 1 124
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 24 октября 08:38 (UTC+04), Общество 1 128
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 24 октября 08:21 (UTC+04), В мире 1 622
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 24 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 294
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 24 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 24 октября 06:26 (UTC+04), Спорт 1 510
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 24 октября 04:24 (UTC+04), Это интересно 784
В США планируют клонировать собак - Причина 24 октября 03:31 (UTC+04), В мире 1 321
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 24 октября 02:18 (UTC+04), Это интересно 932
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 24 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 000
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 24 октября 01:10 (UTC+04), Политика 1 566
Еще новости