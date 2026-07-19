МИД Иордании вызвал временного поверенного в делах Ирана

Временный поверенный в делах Ирана в Аммане был вызван в МИД Иордании, где ему была вручена нота протеста в связи с продолжающимися иранскими атаками на страну, а также провокационными заявлениями официальных органов Исламской республики.

Как передает Day.Az, представитель иорданского ведомства аль-Маджали предупредил иранскую сторону "о красных линиях" в лице безопасности страны и благополучия ее граждан, которые нельзя нарушать.

Он также осудил обстрелы Ираном государств Персидского залива.

В завершении дипломат вновь подчеркнул, что Амман продолжит принимать все доступные и необходимые меры для защиты безопасности своих граждан, а также безопасности и суверенитета.