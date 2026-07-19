В Шуше открылась первая библиотека под открытым небом - ФОТО

В рамках Дней поэзии Вагифа при партнерстве Министерства культуры, Управления государственного заповедника города Шуша, ООО "Азерселл Телеком" и ООО "Азтелеком" в центре города Шуша сдана в пользование первая библиотека под открытым небом "Книжная остановка".

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, цель проекта - популяризация историко-литературной среды нашей культурной столицы города Шуша, а также расширение возможностей чтения для жителей и гостей города.

На церемонии открытия присутствовали советник министра культуры Орхан Фикретоглу, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов и директор отдела корпоративных коммуникаций "Азерселл" Сона Аббасова.

В выступлениях отмечалось, что "Книжная остановка", созданная в концепции библиотеки под открытым небом, будет работать круглосуточно. Жители и гости города смогут свободно пользоваться представленными здесь книгами.

Первым гостем "Книжной остановки" стал известный представитель современной азербайджанской поэзии, Народный поэт Вахид Азиз. На встрече, модератором которой выступил председатель Молодежного совета Союза писателей Азербайджана, поэт и эссеист Фарид Гусейн, говорилось о творческом пути Народного поэта.

Вахид Азиз прочитал свои стихи и ответил на вопросы участников мероприятия.