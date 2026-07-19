https://news.day.az/world/1848926.html США хотят разрешить Саудовской Аравии обогащать уран США предварительно согласились разрешить Саудовской Аравии обогащать уран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники и соответствующие документы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

США хотят разрешить Саудовской Аравии обогащать уран

В мире, 19 июля 2026 13:00 (UTC +04:00) 723
США хотят разрешить Саудовской Аравии обогащать уран

США предварительно согласились разрешить Саудовской Аравии обогащать уран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники и соответствующие документы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без принятия международных гарантий, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия", - передает телеканал.

Как указывается в публикации, проект соглашения, предусматривающего поддержку программы мирного атома Саудовской Аравии, ожидает подписи Трампа, хотя переговоры завершились еще в октябре 2025 года.

По информации CNN, так называемое "Соглашение 123" о сотрудничестве Соединенных Штатов и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики представляет собой рамочную договоренность о передаче Эр-Рияду ядерных материалов и технологий со стороны американских компаний или правительства. Отмечается, что оно еще не направлено в Конгресс США.

Как уточнили источники телеканала, подписание сделки затянулось в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. В Конгрессе также выразили мнение, что администрация Трампа откладывает подписание соглашения, боясь неодобрения сделки со стороны законодателей.

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