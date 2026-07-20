Из Сирии в Азербайджан репатриированы 16 граждан страны - МИД
В результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджана, 18-19 июля этого года была осуществлена репатриация в нашу страну из Сирийской Арабской Республики в общей сложности 16 граждан Азербайджана, в том числе 7 женщин и 9 детей.
Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в первую очередь были установлены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджана.
Члены Рабочей группы, состоящей из государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана, столкнувшихся с кризисной ситуацией в зарубежных странах, были командированы в Сирию, было обеспечено первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов.
Затем посольствами Азербайджана в Сирии и Турции, в том числе Генеральным консульством в Стамбуле, была проведена соответствующая координационная работа, наши граждане были обеспечены свидетельствами на возвращение в Азербайджан, а также авиабилетами и доставлены в страну.
Предусматривается осуществление соответствующих мер в направлении социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.
Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территории зарубежных стран.
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