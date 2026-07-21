https://news.day.az/unusual/1849153.html Это место называют чудом природы Австралии - ВИДЕО Королевский каньон в Австралии признан одним из самых удивительных природных уголков континента. Как сообщает Day.Az, расположенный на территории национального парка Уотарка в Северной территории, он поражает не только своими масштабами, но и уникальной экосистемой.
Это место называют чудом природы Австралии - ВИДЕО
Королевский каньон в Австралии признан одним из самых удивительных природных уголков континента.
Как сообщает Day.Az, расположенный на территории национального парка Уотарка в Северной территории, он поражает не только своими масштабами, но и уникальной экосистемой.
Отвесные стены каньона, сложенные из песчаника и сформировавшиеся под воздействием ветровой эрозии на протяжении миллионов лет, достигают 200 метров в высоту.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре