Это место называют чудом природы Австралии - ВИДЕО

Королевский каньон в Австралии признан одним из самых удивительных природных уголков континента.

Как сообщает Day.Az, расположенный на территории национального парка Уотарка в Северной территории, он поражает не только своими масштабами, но и уникальной экосистемой.

Отвесные стены каньона, сложенные из песчаника и сформировавшиеся под воздействием ветровой эрозии на протяжении миллионов лет, достигают 200 метров в высоту.