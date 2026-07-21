https://news.day.az/unusual/1849153.html Это место называют чудом природы Австралии - ВИДЕО Королевский каньон в Австралии признан одним из самых удивительных природных уголков континента. Как сообщает Day.Az, расположенный на территории национального парка Уотарка в Северной территории, он поражает не только своими масштабами, но и уникальной экосистемой.

Это место называют чудом природы Австралии - ВИДЕО

Это интересно, 21 июля 2026 03:30 (UTC +04:00) 1 113
Это место называют чудом природы Австралии

Королевский каньон в Австралии признан одним из самых удивительных природных уголков континента.

Как сообщает Day.Az, расположенный на территории национального парка Уотарка в Северной территории, он поражает не только своими масштабами, но и уникальной экосистемой.

Отвесные стены каньона, сложенные из песчаника и сформировавшиеся под воздействием ветровой эрозии на протяжении миллионов лет, достигают 200 метров в высоту.

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