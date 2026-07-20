«Цветочная улица» в Гахе - ФОТО

Первый переулок улицы 28 Мая в городе Гах стал настоящей достопримечательностью для жителей и гостей города. Здесь, благодаря инициативе самих жителей, обычный переулок превратился в ухоженное и яркое пространство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, жители благоустроили территорию своими силами: покрасили стены, изготовили цветочные горшки из бытовых отходов, высадили множество цветов. Необычный и красочный вид переулка привлекает внимание прохожих.

Инициатором этой доброй идеи стал житель Рамазан Аллахвердиев. По его словам, все началось три года назад с простой побелки стен.

"Я начал эту работу три года назад с побелки стен. Когда увидел, как преобразилось пространство, решил продолжить. Затем посадил цветы: сначала у входа в свой дом, часть разместил в горшках и подвесил на стене. Постепенно мы украсили всю улицу. К инициативе присоединились и соседи - как только появлялось свободное время, мы вместе работали", - рассказал Р. Аллахвердиев.

Сегодня жители с гордостью называют свой переулок "Цветочной улицей" и стараются поддерживать здесь чистоту и порядок.

Инициативу жителей высоко оценили и в муниципалитете города Гах. Заместитель мэра Фархад Фархадов отметил, что этот пример демонстрирует активную гражданскую позицию жителей.

"Благоустройство - это не только создание красивой среды. Это также забота о комфорте людей, чистоте воздуха и предотвращении антисанитарных условий. В местах, где поддерживается порядок и чистота, создаются более благоприятные условия для жизни. Мы неоднократно обсуждали вопросы благоустройства улиц и кварталов, однако инициатива жителей первого переулка улицы 28 Мая стала реальным примером, который может вдохновить других. Мы приветствуем такие начинания и готовы оказывать необходимую поддержку", - сказал Ф. Фархадов.

Он также сообщил, что уже обсуждаются предложения по распространению этой практики на другие улицы и кварталы города. Представители ряда квартальных комитетов посетили переулок, чтобы ознакомиться с этим примером благоустройства на месте.