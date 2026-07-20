https://news.day.az/world/1849145.html Энди Бернэм стал новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэм стал премьер-министром Великобритании. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Букингемском дворце. Король Карл III поручил ему сформировать новое правительство.
Энди Бернэм стал новым премьер-министром Великобритании
Энди Бернэм стал премьер-министром Великобритании.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Букингемском дворце.
Король Карл III поручил ему сформировать новое правительство.
Сообщается, что позже Бернэм выступит речью и встретится с членами правительства.
Напомним, что ранее сегодня Кир Стармер официально подал в отставку с поста главы правительства.
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