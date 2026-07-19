ОАЭ выступили с экстренным заявлением по Ближнему Востоку

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов выступило с заявлением в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, призвав стороны к немедленному прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров, передает Day.Az.

Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, Абу-Даби также подчеркнул важность обеспечения безопасного и бесперебойного судоходства через Ормузский пролив.

В МИД ОАЭ отметили, что удары по гражданским объектам являются грубым нарушением международного права и не могут быть оправданы.

Ранее сообщалось, что Иран приостановил выполнение всех положений меморандума о взаимопонимании с США, обвинив Вашингтон в нарушении достигнутых договоренностей.