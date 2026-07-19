Тяжелое ДТП в Исмаиллинском районе, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) поступила информация о том, что на территории села Топчу Исмаиллинского района произошло ДТП и один человек оказался зажатым в автомобиле.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены пожарные-спасатели Исмаиллинской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. При оценке обстановки на месте происшествия было установлено, что столкнулись легковой автомобиль марки Opel и мотоцикл марки Honda, и водитель мотоцикла оказался зажатым в деформированном транспортном средстве.

Пожарные-спасатели при помощи специального оборудования извлекли из мотоцикла и передали по назначению тело погибшего.

В результате ДТП погибли три человека.

Соответствующими органами проводится расследование обстоятельств происшествия.

---------

13:12

В Исмаиллинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, авария произошла на дороге в направлении села Гурбанэфенди.

В результате происшествия погибли три человека.

Будет предоставлена дополнительная информация.