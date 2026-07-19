Тяжелое ДТП в Исмаиллинском районе, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) поступила информация о том, что на территории села Топчу Исмаиллинского района произошло ДТП и один человек оказался зажатым в автомобиле.
Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены пожарные-спасатели Исмаиллинской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. При оценке обстановки на месте происшествия было установлено, что столкнулись легковой автомобиль марки Opel и мотоцикл марки Honda, и водитель мотоцикла оказался зажатым в деформированном транспортном средстве.
Пожарные-спасатели при помощи специального оборудования извлекли из мотоцикла и передали по назначению тело погибшего.
В результате ДТП погибли три человека.
Соответствующими органами проводится расследование обстоятельств происшествия.
---------
13:12
В Исмаиллинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, авария произошла на дороге в направлении села Гурбанэфенди.
В результате происшествия погибли три человека.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре