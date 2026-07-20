https://news.day.az/world/1849165.html В США снова взлетели цены на бензин Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обернулась очередным подорожанием бензина в США. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость горючего вновь достигла 4,003 доллара за галлон (3,79 литра).

В США снова взлетели цены на бензин

В мире, 20 июля 2026 17:01 (UTC +04:00) 709
В США снова взлетели цены на бензин

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обернулась очередным подорожанием бензина в США. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость горючего вновь достигла 4,003 доллара за галлон (3,79 литра). Фьючерсы на нефть устремились вверх после того, как танкеры в Ормузском проливе снова подверглись нападению, а также после атаки на кувейтский нефтеперерабатывающий завод.

Агентство подчеркнуло, что цены на топливо оставались неизменно высокими, даже несмотря на падение цен на нефть в июне. По его информации, это было связано с резким сокращением мощностей нефтепереработки в России, низким импортом в США и ограниченными запасами бензина в то время, когда спрос оставался относительно устойчивым в пиковый для автомобильных поездок летний сезон.

Ранее мы писали, что Рубио подтвердил скорый визит Си Цзиньпина в США.

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