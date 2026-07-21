https://news.day.az/society/1849241.html Смертельное ДТП в Сальяне - число погибших увеличилось Число жертв крупного дорожно-транспортного происшествия в Сальяне увеличилось до четырех. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, один из пострадавших - житель села Шорсулу Сальянского района Вугар Асадов 1972 года рождения - скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.
Смертельное ДТП в Сальяне - число погибших увеличилось
Число жертв крупного дорожно-транспортного происшествия в Сальяне увеличилось до четырех.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, один из пострадавших - житель села Шорсулу Сальянского района Вугар Асадов 1972 года рождения - скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.
В TƏBİB сообщили, что после аварии пять человек (одна женщина и четверо мужчин) были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Сальяна около 18:20.
Пострадавшим с различными травмами была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время лечение продолжают четыре человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре