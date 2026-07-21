Смертельное ДТП в Сальяне - число погибших увеличилось

Число жертв крупного дорожно-транспортного происшествия в Сальяне увеличилось до четырех.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, один из пострадавших - житель села Шорсулу Сальянского района Вугар Асадов 1972 года рождения - скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

В TƏBİB сообщили, что после аварии пять человек (одна женщина и четверо мужчин) были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Сальяна около 18:20.

Пострадавшим с различными травмами была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время лечение продолжают четыре человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести.