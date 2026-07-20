"Кяпаз" подпишет легионера из ЦАР

Футбольный клуб "Кяпаз" договорился о переходе Акселя Урие.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на idmanxeber.az, переговоры между сторонами завершились успешно.

27-летний левофланговый футболист из Центральноафриканской Республики в ближайшее время подпишет контракт с "желто-синими".

Минувший сезон Урие провел в сербском "Раднике". Во всех турнирах он сыграл 19 матчей и забил один гол.

В "Кяпаз" футболист перейдет на правах свободного агента.