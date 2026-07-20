https://news.day.az/sport/1849186.html "Кяпаз" подпишет легионера из ЦАР Футбольный клуб "Кяпаз" договорился о переходе Акселя Урие. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на idmanxeber.az, переговоры между сторонами завершились успешно. 27-летний левофланговый футболист из Центральноафриканской Республики в ближайшее время подпишет контракт с "желто-синими". Минувший сезон Урие провел в сербском "Раднике".
"Кяпаз" подпишет легионера из ЦАР
Футбольный клуб "Кяпаз" договорился о переходе Акселя Урие.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на idmanxeber.az, переговоры между сторонами завершились успешно.
27-летний левофланговый футболист из Центральноафриканской Республики в ближайшее время подпишет контракт с "желто-синими".
Минувший сезон Урие провел в сербском "Раднике". Во всех турнирах он сыграл 19 матчей и забил один гол.
В "Кяпаз" футболист перейдет на правах свободного агента.
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