Берлин говорит с Баку о будущем Ближнего Востока. Азербайджан укрепляет статус влиятельной средней державы

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

В мировой практике все большее значение приобретает способность стран влиять на процессы далеко за пределами собственных границ, выступать надежным партнером, посредником и поставщиком решений там, где крупнейшие державы зачастую оказываются в тупике. Именно таким путем в последние годы идет Азербайджан.

Дальновидная и последовательная внешняя политика Президента Ильхама Алиева позволила нашей стране выйти далеко за рамки своей региональной роли. Сегодня Азербайджан является одним из ключевых гарантов энергетической безопасности Европы, важнейшим транспортным узлом между Востоком и Западом, активным участником процессов в Центральной Азии и все более заметным игроком на ближневосточном направлении. Именно поэтому во время сегодняшней встречи Президента Азербайджана с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсуждались не только двусторонние отношения, но и одна из самых сложных международных проблем сегодня - ситуация на Ближнем Востоке.

Встреча двух лидеров прошла в исключительно позитивной атмосфере, что, в целом, неудивительно. Отношения между Президентом Ильхамом Алиевым и Франком-Вальтером Штайнмайером многие годы остаются конструктивными и доверительными. Еще будучи министром иностранных дел Германии, Штайнмайер неоднократно посещал Азербайджан и хорошо знаком как с особенностями Южного Кавказа, так и с внешнеполитическим курсом Баку.

Характерно, что во время переговоров германский лидер назвал Германию и Азербайджан "островами стабильности" в своих регионах. Это весьма показательная формулировка. Германия остается экономическим локомотивом Европы, тогда как Азербайджан по праву стал главным фактором стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Штайнмайер отдельно подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. На фоне продолжающегося кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом значение азербайджанского газа для европейских государств лишь возрастает. Не случайно Берлин рассматривает Баку как надежного долгосрочного партнера.

Особое значение имеет и высокая оценка прогресса мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Германия фактически признает, что именно нынешний этап создает предпосылки для формирования новой архитектуры безопасности на Южном Кавказе.

Однако, остановимся подробнее на обсуждении Ближнего Востока.

Президент Германии выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Ирана и Ормузского пролива. Для экспортно ориентированной немецкой экономики стабильность морских и сухопутных торговых маршрутов имеет критическое значение.

Именно здесь интересы Германии естественным образом пересекаются с ролью Азербайджана.

Ормузский пролив является одной из важнейших мировых артерий поставок энергоносителей. Любая эскалация отражается на мировых рынках, транспортных цепочках и европейской промышленности. В этих условиях возрастает значение альтернативных логистических маршрутов.

Средний коридор, проходящий через Азербайджан, становится не просто транспортным проектом, а одним из элементов новой архитектуры евразийской торговли. Именно поэтому обсуждение ситуации в Ормузском проливе практически неизбежно приводит к разговору о транспортной инфраструктуре Азербайджана.

Но дело не только в логистике.

За последние годы Баку значительно усилил свое присутствие и на ближневосточном направлении. В прошлом году стартовали поставки азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции. Это не просто коммерческий контракт. Речь идет о помощи в восстановлении электроэнергетики государства, пережившего многолетнюю войну, а также о формировании новых энергетических связей в регионе.

Особый интерес вызывает совпадение повестки берлинских переговоров с опубликованной практически одновременно совместной статьей президентов Германии и Финляндии.

Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Стубб предложили начать новый "Хельсинкский процесс" для Ближнего Востока. Главная идея авторов состоит в том, что современному Ближнему Востоку необходима новая система коллективной безопасности по аналогии с процессом, который в 1970-х годах завершился подписанием Хельсинкского заключительного акта.

По их мнению, за одним столом должны оказаться все ключевые страны региона без предварительных условий. Внешние игроки также могут играть конструктивную роль, однако инициатива должна принадлежать самим государствам Ближнего Востока.

Концептуально предложение выглядит весьма логичным. Действительно, большинство ближневосточных конфликтов невозможно решить путем отдельных переговоров между двумя сторонами. Практически каждый кризис вовлекает сразу несколько региональных и внешних игроков. Однако практическая реализация подобной инициативы сталкивается с целым рядом препятствий.

Во-первых, на Ближнем Востоке отсутствует даже минимальный уровень доверия между многими государствами региона.

Во-вторых, многие конфликты носят не только политический, но и религиозно-идеологический характер, что значительно усложняет поиск компромиссов.

В-третьих, интересы крупнейших внешних игроков - США, Китая, России, стран ЕС и региональных держав - далеко не всегда совпадают.

Именно поэтому новый "Хельсинки" вряд ли станет быстрым способом урегулирования кризисов. Скорее речь может идти о создании долгосрочной площадки, где стороны смогут постепенно вырабатывать механизмы предотвращения эскалации.

Именно такой подход когда-то позволил Европе пройти путь от глубочайшего противостояния времен холодной войны к созданию механизмов коллективной безопасности. Однако здесь возникает закономерный вопрос: насколько сама Европа сумела сохранить эффективность этой модели? Ведь именно Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, выросшая из Хельсинкского процесса, в последние десятилетия продемонстрировала серьезный кризис эффективности. Наиболее ярким примером стала Минская группа ОБСЕ, которая почти три десятилетия имитировала посредничество в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, фактически законсервировав оккупацию азербайджанских территорий вместо поиска реального решения. В итоге справедливость была восстановлена не благодаря международным механизмам, а благодаря решительным действиям самого Азербайджана. Именно поэтому новый "Хельсинкский процесс" для Ближнего Востока сможет иметь практический смысл лишь в том случае, если он не повторит ошибок ОБСЕ.

Именно на этом фоне особое значение приобретает участие Азербайджана в обсуждении подобных вопросов. Баку не является стороной ближневосточных конфликтов, поддерживает конструктивные отношения со всеми основными игроками региона и обладает репутацией предсказуемого партнера.

Формула, которую в последнее время все чаще применяют к Азербайджану - "средняя держава", - не является преувеличением. Это констатация факта, основанная на трех составляющих: сильной армии, развитой экономике и результативной внешней политике.

Сам Президент Ильхам Алиев на Шушинском глобальном медиафоруме подробно разъяснил, из чего складывается этот статус.

Глава государства назвал несколько ключевых критериев: способность независимо защищать национальные интересы; наличие реальной обороноспособности, подтвержденной не парадами, а практикой; возможность влиять своими заявлениями и действиями на процессы за пределами страны; ответственность за происходящее в собственном регионе; а также способность одновременно противостоять политическому, информационному и санкционному давлению. Фактически Президент Азербайджана сформулировал современную модель "средней державы" XXI века.

Сегодня Азербайджан становится одним из участников формирования международных процессов. Поэтому обсуждение Ближнего Востока на переговорах в Берлине становится закономерным отражением нового международного статуса страны. Растущий авторитет Президента Ильхама Алиева, последовательность внешнеполитического курса и способность Азербайджана одновременно быть надежным энергетическим партнером Европы, важнейшим транспортным узлом Евразии и конструктивным участником различных процессов сделали Баку государством, к мнению которого прислушиваются при обсуждении вопросов глобального масштаба. Именно так проявляется реальный статус "средней державы".