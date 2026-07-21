Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем в формате «один на один» и расширенном составе

21 июля в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем в формате "один на один".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем встреча продолжилась в расширенном составе.

На встрече было подчеркнуто значение подписанного между Азербайджаном и Германией документа о стратегической повестке дня. Кроме того, была отмечена важность предусмотренного в документе создания рабочих групп для развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах и проведения системной работы в этом направлении.

В ходе беседы была констатирована роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также подчеркнуто значение Среднего коридора. В то же время было затронуто значение взаимных визитов в развитии связей между двумя странами и проведен обмен мнениями по региональным вопросам.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц поздравил главу нашего государства с достижениями по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией. Он заявил, что Германия приложит все усилия для укрепления мира в регионе и всегда готова оказать поддержку в этом вопросе.