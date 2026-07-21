Азербайджан и Германия укрепят сотрудничество в сферах культуры и образования

Азербайджан и Германия укрепят сотрудничество в сферах культуры, образования и контактов между людьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Совместной декларации о Стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия, подписанной 21 июля в Берлине.

Отмечается, что стороны будут поддерживать программы культурного обмена, а также инициативы, поощряющие межкультурный и межрелигиозный диалог.

В документе также предусматривается развитие возможностей сотрудничества в сфере инновационного и цифрового образования, профессионально-технического образования, совместных исследовательских проектов и академических обменов.